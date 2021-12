Roma, 7 dic. (LaPresse) – Gli Stati Uniti hanno emesso nuove sanzioni martedì contro 15 persone e quattro entità in Iran, Siria e Uganda, per violazione dei diritti umani, secondo il sito web del Dipartimento del Tesoro Usa. Le sanzioni hanno colpito le forze speciali antiterrorismo iraniane e unità speciali delle forze dell’ordine iraniane. Le misure arrivano in un momento molto delicato, mentre a Vienna è attesa la ripresa dei negoziati sul ritorno all’accordo sul nucleare iraniano.

