Roma, 7 dic. (LaPresse) – L’Italia “è un partner strategico per la Germania. La relazione con Roma ha grande importanza. Italia e Germania sono due potenze industriali dell’Ue e della zona euro e c’è una profonda integrazione tra le nostre due economie. La volontà di investire in questa relazione è molto forte e si cercherà di trovare temi concreti dove possiamo avanzare insieme sia nella relazione bilaterale che nell’integrazione europea”. Lo ha detto a LaPresse l’ambasciatore tedesco in Italia Viktor Elbling parlando del rapporto tra Italia e Germania dopo l’era Merkel. “Abbiamo bisogno di un’Italia forte”, ha aggiunto l’ambasciatore.

