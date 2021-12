Roma, 7 dic. (LaPresse) – “Primo obiettivo raggiunto: Patrick Zaki non è più in carcere. Adesso continuiamo a lavorare silenziosamente, con costanza e impegno. Un doveroso ringraziamento al nostro corpo diplomatico”. Così su Twitter il ministro degli Esteri Luigi Di Maio riguardo all’ordine di scarcerazione firmato dal tribunale di Mansura per lo studente egiziano.

