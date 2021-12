Venezia, 7 dic. (LaPresse) – Veneto in zona gialla? “Se guardiamo in prospettiva, con questi dati, e manteniamo questi incrementi quotidiani, il Veneto sarà zona gialla per Natale”. Lo ha detto Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, ai microfoni di Mattino 5, in onda su Canale 5.

