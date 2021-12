Bruxelles, 7 dic. (LaPresse) – “Stiamo affrontando una situazione epidemiologica molto difficile in tutti gli Stati membri con il Covid-19, in particolare con la comparsa dalla variante Omicron. Oggi chiederò a tutti i ministri della Salute di colmare il divario immunitario, ad aumentare la somministrazione delle vaccinazioni, e in parallelo, dove necessario, di adottare le misure di distanziamento sociale e di uso delle mascherine”. Lo ha dichiarato la commissaria europea alla Salute, Stella Kyriakides, al suo arrivo al Consiglio dei ministri della Salute a Bruxelles.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata