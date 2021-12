Bruxelles, 7 dic. (LaPresse) – “L’abbiamo detto molto chiaramente dall’inizio dei nostri lavori sulla strategia vaccinale: le vaccinazioni e l’obbligo vaccinale sono competenza degli Stati membri. Oggi un terzo della popolazione europea non è vaccinato. La vaccinazione è il migliore strumento anche se non è l’unico. Per raggiungere questo obiettivo è importante che ci sia un dibattito sull’obbligo nazionale ma non penso che questo non debba distoglierci dalla necessità di vaccinarsi il più possibile”. Lo ha detto la commissaria Ue alla Salute, Stella Kyriakides, nella conferenza stampa al termine del Consiglio Ue Salute.

