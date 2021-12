Roma, 7 dic. (LaPresse) – “Anche nelle fasce d’età più giovani ci può essere, sebbene in un numero più contenuto, la necessità di ricorrere a cure ospedaliere”. Così il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, in audizione in Commissione Affari Costituzionali del Senato sugli ‘Obblighi vaccinali e rafforzamento certificazioni verdi Covid-19’.

