Milano, 7 dic. (LaPresse) – “La politica deve fare confronto e non contrapposizione. La politica non deve essere un esercizio autoreferenziale, non deve essere il teatrino che parla solo a sé stessa. Per tornare ad appassionare gli italiani bisogna che torni ad appassionarsi ai temi che li riguardano”. Non bisogna “tornare ai toni rabbiosi del passato, al tentativo di distruggere il nemico, deve esserci un confronto” responsabile ma “non ho dubbi che le idee migliori siano le nostre, le idee con le quali nel 2023 il centrodestra si candida a tornare al Governo del Paese. Il centrodestra è una coalizione plurale sì ma coesa”. Lo ha detto il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, intervenendo telefonicamente ad Atreju 2021, kermesse organizzata da FdI a Roma.

