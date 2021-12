Milano, 6 dic. (LaPresse) – Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, intende “chiarire” all’omologo Vladimir Putin che ci saranno “costi molto concreti” per la Russia, se dovesse decidere d’invadere l’Ucraina. Lo ha riferito Fox News, citando una fonte ufficiale anonima dell’amministrazione di Washington, in vista della videoconferenza in programma tra Biden e Putin.

