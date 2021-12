Roma, 6 dic. (LaPresse) – “Dopo un nuovo supplemento di riflessione ho capito che in questa fase ho ancora molto da fare per il M5s. Non mi è possibile dedicarmi ad altro”. Così il presidente del M5S Giuseppe Conte nel corso di una conferenza stampa alla Camera. “Sto attraversando un momento particolare” alla guida del M5S, che richiede “una dedizione completa al movimento, non mi perdonerei di essere un parlamentare assenteista”.

