Roma, 6 dic. (LaPresse) – “Il lavoro lo creano gli investimenti, nessuno degli strumenti di assistenza sono stati creati per questo motivo. Il Reddito di cittadinanza per due terzi si rivolge a persone che non sono abili al lavoro” e poi “la svolta di Berlusconi sul Rdc la considero significativa, siamo partiti da soli nel 2018”. Così il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ad Atreju 2021.

