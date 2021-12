Port-au-Prince (Haiti), 6 dic. (LaPresse/AP) – Il gruppo religioso con sede in Ohio, Christian Aid Ministries, ha annunciato che una banda violenta di Haiti, 400 Mawozoha, ha rilasciato altri tre dei diciassette missionari nordamericani rapiti. Altri 12 restano in ostaggio. Il gruppo ha detto che i tre sono stati rilasciati domenica, sono “al sicuro e sembrano di buon umore”. Il gruppo non ha fornito ulteriori dettagli.

