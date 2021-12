Milano, 6 dic. (LaPresse) – Sono 1.310.001 i green pass scaricati, tra quelli ‘base’ e la versione ‘super’, in vigore da oggi. I dati, aggiornati a ieri 5 dicembre, indicano che di questi 5.369 sono per avvenuta guarigione, 336.563 sono per esito negativo del tampone, 968.069 sono per avvenuta vaccinazione. Guardando l’andamento degli ultimi 30 giorni, con i download di ieri si è stabilito un nuovo record.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata