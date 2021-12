Roma, 6 dic. (LaPresse) – “Il governo di Unità nazionale può andare avanti solo se guidato da una persona di straordinaria forza. Draghi è Draghi, non c’è nessuno che possa sostituirlo”. Lo dice il coordinatore di Forza Italia, Antonio Tajani, a margine di Atreju 2021. “Franco a Palazzo Chigi e Draghi al Colle? Non vedo nessuno, con tutto il rispetto per chi è in campo, che possa tenere insieme Salvini, Berlusconi, Renzi, Bersani, Letta e Conte. L’unico è Mario Draghi”, conclude.

