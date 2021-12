Berlino (Germania), 6 dic. (LaPresse/AP) – I Verdi hanno approvato l’accordo per formare un nuovo governo di coalizione con i socialdemocratici (Spd) e i Liberali (Fdp), aprendo la strada all’elezione di Olaf Scholz come cancelliere. Il voto dei Verdi era l’ultimo ostacolo da superare prima della fiducia in Parlamento, dopo il via libera arrivato nel fine settimana sia dall’Spd che dai Liberali. Il segretario generale Michael Kellner ha riferito che l’accordo ha incassato l’86% dei voti favorevoli.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata