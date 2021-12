Bruxelles, 6 dic. (LaPresse) – “Naturalmente sappiamo bene che questa crisi non è ancora finita. Sia vecchi che nuovi rischi si stanno materializzando, in particolare il numero crescente di casi e la reintroduzione di restrizioni, interruzioni nelle catene di approvvigionamento globali e l’aumento dell’inflazione. Questo è esattamente il motivo per cui noi, in qualità di responsabili politici, dobbiamo rimanere agili e pronti a personalizzare la nostra risposta all’evolversi della situazione”. Lo ha detto il commissario europeo all’economia, Paolo Gentiloni, nella conferenza stampa al termine dell’Eurogruppo.

