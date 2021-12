Milano, 6 dic. (LaPresse) – È stato condannato all’ergastolo Gabriel Robert Marincat, per aver ucciso Sharon Sapia Barni, figlia della ex compagna dell’uomo, a Cabiate, in provincia di Como. L’autopsia sul corpicino della bimba di 18 mesi aveva evidenziato che la piccola era stata violentata e uccisa a botte.

