Roma, 6 dic. (LaPresse) – “Cosa manca alla Roma? Per vincere servono i giocatori, un allenatore importante, una società che ti aiuta e ti fa sentire a casa. Però la cosa primaria, come tutti sanno, sono i giocatori, quella è la base. Non disprezzo la squadra che abbiamo adesso, la rosa è importante, ma non ci sono i campioni, quello è vero. Ci sono giocatori che possono far bene in un contesto di squadra”. Così l’ex capitano e dirigente della Roma, Francesco Totti, nel corso della presentazione della sua partnership – da nuovo Global Ambassador – di DigitalBits.

