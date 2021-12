Torino, 6 dic. (LaPresse) – Sarà l’inglese Anthony Taylor a dirigere Atalanta-Villarreal, gara valida per il Gruppo F della sesta e ultima giornata della fase a gironi di Champions League in programma mercoledì 8 dicembre a Bergamo alle 21. Juventus-Malmoe, in calendario lo stesso giorno alle 18.45, è stata invece assegnata all’arbitro bosniaco Irfan Peljto.

