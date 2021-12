Roma, 6 dic. (LaPresse) – L’Alta Commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani Michelle Bachelet ha deplorato la condanna della leader della Birmania Aung San Suu Kyi a quattro anni di reclusione da parte di un tribunale controllato dai militari e ha chiesto il suo rilascio. “La condanna della consigliera di Stato a seguito di un processo farsa in procedimenti segreti davanti a un tribunale controllato dai militari non è altro che motivata politicamente”, ha detto Bachelet, “Non si tratta solo di negazione arbitraria della sua libertà, chiude un’altra porta al dialogo politico”.

