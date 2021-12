Roma, 5 dic. (LaPresse) – In zona arancione, niente consumazione al banco o al tavolo anche all’aperto in bar e ristoranti (esclusi quelli nelle strutture ricettive). Per poter usufruire di questo servizio si dovrà avere il super green pass. È quanto si legge nelle Faq pubblicate da Palazzo Chigi sulle novità previste a partire da domani e fino al 15 gennaio per accedere a ristoranti, mezzi di trasporto, cinema e teatri con la distinzione tra green pass ‘base’ e la versione ‘rafforzata’ (solo per vaccinati e guariti).

