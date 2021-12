Berlino (Germania), 5 dic. (LaPresse/AP) – Via libera all’accordo di governo anche dai Liberali tedeschi. Dopo l’approvazione a larghissima maggioranza da parte dell’Spd, anche l’Fdp ha dato l’ok all’accordo con 535 voti a favore, 37 contrari e 8 astensioni. Ora manca solo l’ok dei Verdi, l’ultimo step da superare prima che il cancelliere designato Olaf Scholz possa presentarsi in Parlamento per chiedere la fiducia. Il verdetto dei Verdi è atteso per domani.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata