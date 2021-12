Roma, 5 dic. (LaPresse) – “Abbiamo avuto ulteriore prova dell’importanza e del coraggio dei volontari e delle loro associazioni nell’emergenza provocata dalla pandemia. I volontari sono stati in prima fila, accanto a medici e infermieri, nel prestare cura ai malati, nel sostenere chi è rimasto solo, nel costruire connessioni laddove tanti rischiavano di venire esclusi”. Lo afferma il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio in occasione della Giornata internazionale del volontariato.

