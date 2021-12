Milano, 4 dic. (LaPresse) – Tra i Big in gara al prossimo Festival di Sanremo ci saranno anche Elisa e Gianni Morandi. Lo ha annunciato il direttore artistico della kermesse, Amadeus, in diretta al Tg1. Amadeus ha dato i primi 11 nomi tra i 22 Big in concorso. Oltre a Elisa e Morandi ci saranno i Dito nella piaga con Donatella Rettore, Noemi, Le Vibrazioni, Sangiovanni, Massimo Ranieri, La Rappresentante di Lista, Ana Mena, Dargen D’Amico, Highsnob e Hu.

