Roma, 4 dic. (LaPresse) – “Sono davvero contento” del via libera dell’Spd all’accordo di governo con Verdi e Liberali, “E ora mettiamoci al lavoro!”. Lo ha detto Olaf Scholz dopo la votazione del suo partito all’accordo per la formazione del nuovo esecutivo in Germania.

