Roma, 3 dic. (LaPresse) – “Credo che non sia mai successo in passato che tante ministre lavorassero insieme per studiare e riparare le falle della legislazione a tutela donne vittime di violenza. In cdm dicevo che questo è un segnale importante di come la consapevolezza di questi temi sia cresciuta in questi anni”. Così la ministra per il Sud, Mara Carfagna, presentando assieme alle colleghe di governo il ddl contro la violenza sulle donne approvato in Cdm. “Quando 13 anni fa portai all’approvazione la legge sullo stalking in molti mi accusarono di voler criminalizzare i rapporti d’amore e i corteggiamenti insistenti – ricorda -. Oggi la sensibilità è cambiata, nessuno nega la necessità di doversi occupare di questi temi, ma soprattutto nessuno nega il dovere per uno Stato di evitare che molestie e minacce sfocino in reati ben più gravi. Da allora le cose sono molto cambiate, il Parlamento ha fatto passi avanti importanti, penso alla legge contro i femminicidi, al recepimento della Convenzione di Instabul e anche al Codice rosso, ma è evidente che tutto questo non basta. E il merito di questo pacchetto di norme è proprio quello di incidere su una serie di normative il cui combinato disposto, fino ad oggi, ha di fatto indebolito se non annullato l’azione della magistratura e delle forze dell’ordine a tutela delle donne vittime di violenza”. (Segue)

