Torino, 3 dic. (LaPresse) – La Farnesina e il Consolato Generale a New York, in stretto raccordo con le autorità di polizia locali, stanno seguendo con la massima attenzione il caso di accoltellamento seriale in cui un cittadino italiano è rimasto ucciso e un altro ferito, e stanno prestando ogni possibile assistenza al connazionale ferito e ai famigliari di quello che purtroppo ha perso la vita. Lo comunica la Farnesina in una nota.

