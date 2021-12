Milano, 3 dic. (LaPresse) – Sofia Goggia trionfa nella discesa libera di Lake Louise, in Canada, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile. Con il tempo 1.46.95, la campionessa azzurra precede l’americana Breezy Johnson di 1.47 e l’austriaca Mirjam Puchner di 1.54. Per la Goggia è la 12esima vittoria in carriera.

