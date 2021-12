Milano, 3 dic. (LaPresse) – “Nessuno esclude che il presidente del Consiglio Mario Draghi abbia tutte le carte in regola per essere un buon presidente della Repubblica, ma c’è un piccolo particolare, che è il presidente del Consiglio attuale in un governo di unità nazionale, è una figura autorevolissima che sta svolgendo un compito delicato, un perno di equilibrio, e questa cosa non la possiamo tacere”. Così il leader del M5S Giuseppe Conte a Sky Tg24 Live In Courmayeur.

