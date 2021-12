Roma, 3 dic. (LaPresse) – Enel ha perfezionato la cessione della sua quota in Open Fiber, pari al 50% del Capitale sociale, in favore di Macquarie Asset Management e di CDP Equity, per complessivi 2,733 miliardi. Lo rende noto la società facendo seguito a quanto annunciato con i comunicati stampa del 17 dicembre 2020, del 30 aprile e del 5 agosto 2021, a seguito del verificarsi di tutte le condizioni previste dai contratti con essi stipulati.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata