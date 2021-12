Roma 3 dic. (LaPresse) – Il fenomemo migratorio ci dimostra che tutto è connesso, e “un intervento efficace può provenire solo da uno sforzo congiunto non limitato ai Paesi frontalieri ma condiviso da rispettivi continenti di appartenenza. Nessuno deve essere lasciato solo nella gestione di questo enorme problema, tutti devono sentirsi responsabili perché tutti sono in realtà responsabili”. E’ quanto afferma Papa Francesco nel messaggio inviato ai Med Dialogues in corso a Roma.

