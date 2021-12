Roma, 3 dic. (LaPresse) – “Quest’incontro è l’occasione per rafforzare la cooperazione regionale in un’area fondamentale per il nostro Paese. Il Mediterraneo non è soltanto un mare o un’espressione geografica, oggi come in passato è un insieme di legami, sociali, economici e culturali”. Così il presidente del Consiglio Mario Draghi intervenendo alla Conferenza ‘Rome Med-Mediterranean Dialogues’.Il Mediterraneo è un crocevia del mondo”, ha aggiunto.

