Roma 3 dic. (LaPresse) – “Viviamo un momento di profondi cambiamenti e grandi sfide tra cui la pandemia e gli effetti del ritiro dall’Afghanistan”, “il Mediterraneo, a sua volta, rappresenta un’area interessata da una serie di transizioni – geopolitica, securitaria, economica e sociale – che ne confermano la centralità strategica a livello globale”, “Dobbiamo far sì che queste transizioni non restino incompiute” e “accompagnarle affinché generino sicurezza e prosperità, creando società più inclusive ed eque, in cui i diritti fondamentali della persona trovino sempre maggiore tutela”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio nell’intervento di apertura dei Rome Med Dialogues 2021.

