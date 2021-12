Milano, 3 dic. (LaPresse) – Sono quasi 1,2 milioni i green pass scaricati ieri, a ridosso dell’ingresso in vigore delle norme sul super green pass. Secondo l’ultimo aggiornamento della struttura ministeriale, sono 1.191.447 i certificati scaricati per un totale di 140.411.560. In dettaglio, sono 498.888 i green pass scaricati per avvenuta vaccinazione, 10.066 per tamponi e 682.493 da tamponi.

