Milano, 3 dic. (LaPresse) – “Abbiamo richiesto che quelle risorse, che adesso vengono utilizzate per l’Irpef, siano usate per il cuneo fiscale per dare potere d’acquisto ai lavoratori e ai pensionati”. Lo afferma Pierpaolo Bombardieri, segretario generale Uil, intervenendo a ‘Un giorno da pecora’, in risposta alla proposta di congelamento del taglio dell’Irpef per i redditi oltre i 75mila euro per due anni avanzata dal presidente del Consiglio Mario Draghi.

