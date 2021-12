Torino, 3 dic. (LaPresse) – I giovani “hanno dovuto rinunciare a molto durante la pandemia per tutelare la sicurezza di tutti. Sono rimasti a casa, hanno seguito le lezioni a distanza in una fase della vita in cui la socialità è tutto. I giovani hanno mostrato un senso di responsabilità incredibile, il minimo che possiamo fare è cercare di ricambiare”. Così la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen in un messaggio inviato a Sky in occasione di ‘Live in Courmayeur – Next generation’.

