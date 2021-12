Roma, 3 dic. (LaPresse) – E’ la provincia autonoma di Bolzano l’area del paese in cui si registra il dato maggiore dell’incidenza con 645,7 casi ogni 100 mila abitanti. Tre le Regioni in cui il dato supera quota 300: in Friuli Venezia Giulia è a 336,3, in Valle D’Aosta a 309,1 e in Veneto a 317,1. E’ quanto emerge dai dati della cabina di regia coordinata dall’Iss.

