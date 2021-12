Milano, 3 dic. (LaPresse) – Sono 16.055 i nuovi casi di Covid-19 in Sud Africa, Paese che per primo ha segnalato la variante Omicron, e 25 i decessi, secondo quanto registrato dal National Institute for Communicable Diseases (NICD). Un dato che è in forte aumento, quasi 4 volte rispetto a martedì, quando i contagi erano stati 4.373, e quasi 8 volte rispetto a lunedì, quando erano stati 2.273.

