Roma, 2 dic. (LaPresse) – La presenza di clown e intrattenitori negli hub dove avverrà la vaccinazione pediatrica “è una bella idea, noi siamo sicuramente favorevoli. Sicuramente è uno strumento molto utile per sdrammatizzare questo momento”. Lo dice a LaPresse, Caterina Turi, socio fondatore di Soccorso Clown. “Non siamo ancora stati contattati ma aderiremmo con piacere”, dice ancora. L’associazione, prima organizzazione ad aver portato la clown terapia in Italia, vanta oltre 20 anni di esperienza e lavora in vari ospedali sul territorio nazionale come il Meyer di Firenze e il Bambino Gesù di Roma con professionisti dello spettacolo formati per lavorare nelle strutture sanitarie. Soccorso Clown inoltre si è aggiudicato il progetto europeo “Health Care Clown Pathways”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata