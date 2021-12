Milano, 2 dic. (LaPresse) – Il Regno Unito si è assicurato nuovi contratti per l’acquisto di 114 milioni di dosi aggiuntive di vaccini contro il Covid-19 per i prossimi due anni. Lo riferiscono i media britannici. Gli accordi per il 2022 e il 2023 sono stati accelerati dopo l’emergere della variante del coronavirus Omicron. Il Regno Unito acquisterà 54 milioni di dosi in più da Pfizer/BioNTech e 60 milioni di dosi in più da Moderna.

