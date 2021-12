Bruxelles, 2 dic. (LaPresse) – L’avvocato generale sottolinea che il regolamento non intende tutelare lo Stato di diritto mediante un meccanismo sanzionatorio analogo a quello dell’articolo 7 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (Tue), ma, per preservare questo valore dell’Unione, istituisce uno strumento di condizionalità finanziaria. Egli ribadisce inoltre che il regolamento richiede un nesso sufficientemente diretto tra la violazione dello Stato di diritto e l’esecuzione del bilancio, sicché non è applicabile a tutte le violazioni dello Stato di diritto, ma a quelle che hanno un nesso diretto con la gestione del bilancio dell’Unione.

