Roma, 2 dic. (LaPresse) – Una questione sospensiva, illustrata dal senatore di Leu Pietro Grasso, è stata presentata – e non approvata dall’Aula – in merito alla discussione al Senato della relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di Palazzo Madama sulla elezione contestata nella regione Campania riguardante il caso Lotito. Al momento del voto sono stati 122 quelli contrari alla sospensiva, 107 quelli a favore, con un solo astenuto. In discussione in Aula, all’ordine del giorno, oltre ai documenti definiti dalla Giunta sulle elezioni contestate in Campania, anche quelli riguardanti Puglia, Circoscrizione estero (ripartizione America meridionale) e Veneto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata