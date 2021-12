Roma, 2 dic. (LaPresse) – “Berlusconi è un’ottima carta, però io ho anche detto al centrodestra che non è una partita facilissima. Bisogna avere un ‘piano B’ e, forse, anche un ‘piano C’. Ho chiesto alla coalizione compattezza dall’inizio alla fine”. Lo dice la leader del FdI, Giorgia Meloni, durante la registrazione di ‘Porta a porta’, che andrà in onda stasera su Rai1. “Cerco un presidente della Repubblica che difenda la sovranità italiana e Berlusconi me la garantisce – aggiunge -. I numeri non sono facilissimi, ma è una partita che va tentata. Poi, se non va e se ne deve aprire un’altra, il centrodestra non deve andare in ordine sparso”.

