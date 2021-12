Roma, 2 dic. (LaPresse) – Secondo quanto si apprende da fonti parlamentari leghiste, non ci sarebbe stata alcuna telefonata da parte di Giuseppe Conte a Matteo Salvini. L’indiscrezione è stata riportata stamane da ‘La Stampa’, in un retroscena sul dialogo aperto dal leader M5S con le altre forze politiche, in vista dell’elezione del presidente della Repubblica. Il colloquio, però, negli ambienti del Carroccio “non risulta”.

