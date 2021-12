Roma, 2 dic. (LaPresse) – “Il successo del piano italiano non sarà di beneficio solo per l’Italia ma anche per l’Ue, rafforzando la coordinazione nei prossimi anni. Se dovessimo fallire ci sarebbe l’effetto contrario. L’Italia ha responsabilità politica oltre che economica nel processo di integrazione europea”. Così il ministro dell’Economia Danieel Franco al Rome investment Forum 2021.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata