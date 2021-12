Roma, 2 dic. (LaPresse) – “Rispetto a indiscrezioni che sono state diffuse, si precisa che non c’è stata nessuna lite tra i vertici del Movimento e Beppe Grillo per cui le relative notizie appena diffuse si confermano, ancora una volta, false e fuorvianti e unicamente volte a danneggiare l’immagine del Movimento 5 Stelle e dei suoi protagonisti”. È quanto si legge in una nota pubblicata sul canale Facebook ufficiale del M5S. “In realtà, nell’ambito del nuovo corso intrapreso dal Movimento si sta ragionando, da alcuni mesi, di potenziare i canali comunicativi per rafforzare la diffusione delle iniziative politiche del Movimento – spiegano i pentastellati -. Per questa ragione è stata avanzata una richiesta a Beppe Grillo per sondare la possibilità di coinvolgere sul piano comunicativo anche il suo blog personale e i suoi canali social, che costituiscono il tradizionale ‘megafono’ del Movimento e continuano a rappresentare un ‘marchio’ di grande diffusione e rilevanza”. (Segue)

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata