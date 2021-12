Roma, 2 dic. (LaPresse) – Anche il garante, Beppe Grillo, condivide sulla sua pagina Facebook la nota di smentita del M5S sulle indiscrezioni che raccontavano di un ‘gelo’ con il presidente pentastellato, Giuseppe Conte. E in particolare sull’accordo da definire per l’utilizzo del blog del comico genovese, co-fondatore del Movimento, per rilanciare le battaglie politiche.

