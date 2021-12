Roma, 2 dic. (LaPresse) – “Nella giornata odierna Assaereo con il rientro di ITA Airways tra i propri associati conseguente al cambiamento dei vertici dell’associazione con l’ingresso di rappresentanti nominati da ITA Airways ha sottoscritto il rinnovo della parte specifica vettori del Contratto Nazionale Trasporto Aereo definendo regole specifiche a sostegno dell’attività di start up ed un nuovo regime retributivo che possa facilitarne la diffusione nel settore, contribuendo al miglioramento della competitività per tutte le aziende del trasporto areo stesso. A valle di questa intesa ITA Airways e le organizzazioni sindacali hanno firmato l’accordo integrativo aziendale”. Così l’azienda in una nota.

