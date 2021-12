Roma, 2 dic. (LaPresse) – In vista della vaccinazione anti-covid anche nella fascia d’età dai 5 agli 11 anni “è ipotizzabile una preoccupazione da parte delle famiglie. Ma è importante avere fiducia nella scienza, tenendo ben presente che quello a disposizione non è un vaccino fatto in tempi rapidi ma il risultato di una ricerca decennale e, soprattutto, che immunizzare i bambini è fondamentale per mettere i bambini in sicurezza, anche dalla Dad”. Così Stefano Vicari, Professore Ordinario di Neuropsichiatria Infantile presso la facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e Responsabile dell’Unità Operativa Complessa di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza, dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, intervistato da LaPresse.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata