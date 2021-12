Milano, 2 dic. (LaPresse/AP) – Il Parlamento della Germania valuterà l’obbligo di vaccinazione generale contro il Covid-19, che potrebbe entrare in vigore da febbraio. Lo ha detto la cancelliera tedesca uscente Angela Merkel dopo l’incontro con i governatori degli Stati federati. Il governo ha annunciato nuove restrizioni che riguardano le persone non vaccinate, che non potranno entrare nei negozi non essenziali, nei luoghi culturali e di svago come teatri e cinema. È previsto l’uso di mascherine nelle scuole, nuovi limiti agli incontri privati, l’obiettivo di 30 milioni di vaccinazioni entro la fine dell’anno. “La situazione nel Paese è grave”, ha detto Merkel, sottolineando la preoccupazione che gli ospedali possano essere sommersi a causa delle infezioni di Covid-19, le cui conseguenze sono più gravi in chi non è vaccinato.

